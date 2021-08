Ruba l'energia elettrica al negozio nel palazzo: denunciato 40enne a Mercogliano Allacci abusivi e verifiche

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno denunciato un 40enne, accusato di furto di energia elettrica. In base a controlli effettuati con i tecnici della società erogatrice del servizio è stato accertato che presso l’abitazione dell'uomo era stato artatamente effettuato un allaccio abusivo, bypassando il contatore dell’energia elettrica e collegando l’impianto domestico direttamente alla rete dell’esercizio commerciale ubicato nello stesso stabile, al fine di eludere il pagamento delle bollette. Per il 40enne è dunque scattata la denuncia per il reato di “Furto aggravato”.