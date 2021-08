Ariano, acqua inquinata a Foresta: l'assessore Carmine Grasso fa chiarezza Il problema riguarda un utente, situazione sotto controllo, presto si potrà revocare l'ordinanza

"In seguito alla segnalazione dell'alto calore del 26 agosto scorso, il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza ha firmato, un'ordinanza che è stata affissa non solo all'albo pretorio ma anche nella contrada interessata. L'amministrazione è intervenuta con alto calore che continua ad effettuare controlli sulla potabilità dell'acqua. I controlli attuali, tranne che per un utente che è a conoscenza del problema, lasciano presumere che presto si potrà andare alla revoca dell'ordinanza stessa." E' quanto scrive in una nota l'assessore del comune di Ariano Irpino Carmine Grasso.

"I cittadini che dovessero avere bisogni particolari possono contattare la polizia municipale di Ariano Irpino che raccoglierà le segnalazioni per poi trasferirle all'amministrazione e alla protezione civile. Si ricorda che al momento è vietato bere acqua dal rubinetto. Si può usare invece per lavarsi e cucinare. Sulla vetusta è fragilità della rete idrica esiste un progetto preliminare dell'alto calore approvato dalla regione e finanziato per 4,3 milioni di euro che interessa oltre 30 tratti di rete cittadina e per i quali l'amministrazione si è attivata per i progetti esecutivi."