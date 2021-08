Ariano, caso acqua inquinata a Foresta. Alto Calore: ecco cosa è successo La nota del presidente Michelangelo Ciarcia

"Nella giornata del 25 agosto scorso un utente di Ariano Irpino, la cui abitazione è sita in Contrada Foresta, ha segnalato ad Alto Calore Servizi S.p.A. la fuoriuscita dal rubinetto di casa di acqua maleodorante.

I tecnici del laboratorio chimico insieme agli operatori di zona della società si sono immediatamente attivati per l'effettuazione di controlli gestionali e prelievi, dai quali è emersa una consistente contaminazione di natura fecale, dovuta a cause ancora in via di accertamento."

A ricostruire in maniera dettagliata quanto accaduto in contrada Foresta ad Ariano Irpino è direttamente il presidente dell'Alto Calore Michelangelo Ciarcia.

"In ragione di tale circostanza, su indicazione di Alto Calore, come di prassi per la salvaguardia della salute pubblica, il sindaco, nella qualità di autorità sanitaria competente, è stato costretto a disporre il divieto di utilizzo della risorsa idrica limitatamente alla zona interessata.

Per ovviare a tale problematica, i tecnici di Acs hanno posto in essere operazioni di scarico e pulizia delle condotte durante la giornata del 25 agosto. Ciò nonostante, i successivi prelievi del giorno 26 hanno evidenziato ancora inquinamento di tipo microbiologico.

A seguito di tale evenienza, l'Alto Calore ha proseguito le attività di pulizia e scarico delle condotte e nella giornata del 27 sono stati effettuati altri prelievi, prima e dopo il contatore dell'utente e in altre abitazioni della zona.

Anche se tali campionamenti hanno fatto registrare la normalizzazione degli anzidetti parametri, è stata riscontrata l'assenza di clororesiduo, un indicatore della persistenza di criticità connesse a fattori di contaminazione.

Il giorno 28, quindi oggi, si è provveduto alla verifica della funzionalità delle valvole di non ritorno poste sugli impianti interni degli utenti serviti e, laddove non accessibili, alla programmazione dell’installazione delle stesse a monte dei misuratori.

Nella giornata di lunedì 30 agosto - conclude Ciarcia - saranno disponibili tutti i dati completi e saranno effettuati, dopo ulteriori operazioni di pulizia e scarico delle condotte, i prelievi che consentiranno di revocare l'ordinanza di non potabilità ancora in vigore in contrada Foresta."