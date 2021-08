Bussa alle case, va al cimitero, ma di "consegnarsi" non se ne parla proprio Continua a tenere banco ad Ariano Irpino la storia del caprone a spasso in città

Mattinata al cimitero sulla parte alta dei loculi, tra la curiosità dei visitatori e pomeriggio davanti alle abitazioni lungo via Nazionale. In campo polizia municipale, servizio veterinario dell'Asl, vigili del fuoco ma di "consegnarsi", non se ne parla proprio. Dopo aver bussato allo studio tecnico di Angelo Iannarone, ha prima familiarizzato con i vigili urbani Maurizio De Lillo e Fausto Matullo che lo stavano osservando, ma all'arrivo del veterinario si è esibito in corse e salti anche di un metro mezzo, scavalcando un muretto, dirigendosi prima verso un bar, poi verso via San Leonardo e successivamente all'interno di rione Valle dove ha trovato rifugio nella verde campagna. E' la storia del caprone solitario, che da diverse settimane continua a far parlare di sè ad Ariano Irpino. E di strada ne ha fatto fino ad oggi, da Cerreto a Valleluogo fino ad arrivare ai confini con Montecalvo Irpino. Un pericolo purtroppo per gli automobilisti in transito e per l'animale stesso. Tra l'altro ha una corda al collo che potrebbe essere pericolosa durante le sue scorribande. Catturarlo per metterlo in sicurezza ed affidarlo in buone mani, visto che le richieste di adozione non mancano, non sarà facile purtroppo. Chissà se magari, come suggerito da una donna possa essere di aiuto una capretta? Non resta che darci appuntamento alla prossima puntata.