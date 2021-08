Covid, aumentano i ricoveri in Irpinia: 14 pazienti al Frangipane e 6 al Moscati I dati delle degenze in provincia di Avellino

Emergenza covid, aumentano i ricoveri in Irpinia. Venti in tutto i malati finiti in ospedale. Al Moscati in tutto sono sei i posti letto occupati. Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 7 pazienti in Area Covid, e 7 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Ieri intanto un altro decesso. E' la sesta vittima in 15 giorni. A perdere la vita un 80enne di Avellino, che era stato vaccinato, ma presentava numerose comorbilità. Risale l'allerta e i sindaci predicano cautela, invitando tutti a rispettare le regole. I dati dei nuovi casi di contagio preoccupano gli amministratori . In Irpinia da settimane si registra una netta risalita dei positivi al covid. Non confortano i dati della campagna vaccinale. Ieri tra i vari hub e camper mobili sono state solo 372 le dosi di vaccino somministrate.