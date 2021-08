Ariano, acqua inquinata a Foresta: allarme rientrato, ordinanza revocata E' di oggi il provvedimento firmato dal vice sindaco Carmine Grasso

Acqua potabile inquinata ad Ariano Irpino, dopo il provvedimento di carattere contingente ed urgente con divieto assoluto di consumo in contrada Foresta arriva la revoca dell’ordinanza sindacale. L’allarme è cessato sia per gli abitanti che per le attività commerciali della zona.

Era stato l’Alto Calore a comunicare all’ente di palazzo di città, i risultati dei campioni esaminati, evidenziando un inquinamento di origine fecale, valori di torbicità anomali e contaminazione biologica di origine ambientale. Parametri tutti rientrati, tant’è che cessati i presupposti che avevano determinato il precedente dispositivo, il vice sindaco Carmine Grasso, ha ordinato in data odierna la revoca immediata dell’ordinanza.

La situazione torna dunque alla normalità. La nuova ordinanza è stata pubblicata sull’albo pretorio e sul sito internet del Comunica e noificata al dipartimento di prevenzione e igiene pubblica dell’azienda sanitaria locale di Avellino, all’Alto Calore servizi, all’Ato, al prefetto di Avellino, al commissariato di pubblica sicurezza e alla polizia municipale.