Bimbo investito dal Suv grave al Santobono. "Preghiamo per Davide.Forza piccolo" Il sindaco di Cervinara: il paese è riunito in preghiera per il nostro angelo biondo

"La prognosi del piccolo Davide resta ancora strettamente riservata. Sono in costante contatto con i suoi genitori e i medici del Santobono e prego con la mia comunità perché presto il piccino possa essere dichiarato fuori pericolo e possa tornare a casa". Il sindaco di Cervinara, Caterina Lingua, segue ora dopo ora le condizioni cliniche del bambino di 3 anni investito due giorni fa da una donna alla guida din un Suv.

"Rinnoviamo la nostra vicinanza ai giovani genitori, con l'auspicio che possano trovare la forza di affrontare questa prova durissima e riabbracciare presto il loro bimbo."

In paese c'è molta apprensione per il piccolo e la sua famiglia, per la sua mamma in attesa di un altro bimbo, che sta vivendo ore di grande preoccupazione e attesa. Nel pomeriggio di ieri c'è stata l'iniziativa "Ave Maria per Davide, distanti ma uniti" che ha visto il paese riunito in una unica preghiera corale. Sono ore cruciali per la salute del piccolo Davide. il piccolo, ricoverato al Santobono è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato alcune ore a seguito di un’emorragia celebrale. Viene tenuto sotto strettissima osservazione dai sanitari dell'ospedale. Attualmente Davide è intubato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Napoli. Numerosi i traumi accertati anche al torace.

Il terribile incidente è avvenuto in via Curielli. Secondo una primissima ricostruzione il bambino sarebbe sfuggito al controllo della madre uscendo fuori dall’auto sulla quale era con la mamma che aveva appena parcheggiato per andare a casa dei nonni e, anziché camminare verso il cancello della casa, è corso in strada dove è stato travolto da una Jeep guidata da una donna che non ha fatto in tempo a frenare.

Una tragica fatalità, pochi secondi e sotto gli occhi della mamma, Davide è stato scaraventato a terra. Immediatamente soccorso è stato prima condotto al Rummo di Benevento, poi trasportato in eliambulanza al Santobono di Napoli. La donna alla guida della Jeep si è subito fermata per prestare soccorso. La signora è stata sottoposta per prassi all’alcol test è risultata negativa. "Sono vicina alla famiglia di Davide e anche a quella della nostra concittadina alla guida dell'auto. Una tragica fatalità che ha travolto la nostra comunità. Restiamo in attesa del prossimo bollettino medico per poter avere nuove notizie sulle condizioni del piccolo".