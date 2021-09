Escalation di furti ad Aiello del Sabato, ladri nella villetta dell'ex assessore Ancora furti nel comune della Valle del Sabato

Continua l'escalation di furti nel comune della Valle del Sabato. L'ultimo, in ordine di tempo, si è verificato sabato notte in un'abitazione situata alla frazione "Sabina". Nel mirino la villetta dell'ex assessore e candidato al consiglio comunale di Aiello del Sabato, Emilio Tarantino. I malviventi hanno fatto irruzione all'interno della struttura dopo aver forzato il portone d'ingresso. Magro il bottino: hanno portato via un profumo ed un lenzuolo. Sulla vicenda sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per identificare i responsabili e porre un freno alla raffica di colpi che sta scuotendo i residenti, del piccolo centro, ormai da più di un anno.