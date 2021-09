Genitori e figli in cammino ad Ariano: così riparte il teatro dopo la pandemia Un modo per ritrovare la gioia di stare insieme in modo sano e propositivo

Ripartire dopo la pandemia con un messaggio di gioia e di speranza, all’insegna dell’amicizia, dell’aggregazione e della musica. E’ l’obiettivo della Compagnia teatrale In Cammino, nata nella parrocchia Santa Maria dei Martiri, che, pur con tutte le difficoltà e le limitazioni organizzative degli eventi legate al Covid, è riuscita a mettere in piedi uno spettacolo teatrale di qualità da offrire alla cittadinanza.

Sabato 18 e domenica 19 settembre, alle ore 18:00, presso il Centro sociale Martiri, andrà in scena il musical ‘Pinocchio - burattino con un cuore’, per la regia di Maria Tulipano. L’evento è patrocinato dal comune di Ariano Irpino e dalla diocesi Ariano - Lacedonia.

Assunta Memoli, portavoce della compagnia, spiega le motivazioni alla base di questo progetto e della scelta di ripartire: «Il nome scelto per la nostra compagnia, ‘In Cammino’, non è casuale. Siamo "in cammino" come gruppo parrocchiale e nella società: un cammino di fede, di speranza, di proposta educativa per i nostri giovani che, attraverso il teatro, dopo i lunghi mesi di sospensione della socialità, hanno la possibilità di ritrovare la gioia di stare insieme in modo sano e propositivo. Siamo oltre 20 persone, genitori e figli, famiglie che si mettono in gioco, adulti e giovani insieme.

La compagnia è nata anni fa dopo una felice esperienza con Maria Tulipano, insegnante alla scuola elementare dei Martiri e tutor nei progetti Pon dedicati al teatro. In quella circostanza, noi genitori dei Martiri abbiamo preso parte all’allestimento teatrale di Maria e successivamente abbiamo deciso di dar vita ad una compagnia stabile in parrocchia. Una compagnia In Cammino ma aperta a chiunque voglia cimentarsi con il teatro e percorrere la strada dell’amicizia e della fede attraverso la musica»