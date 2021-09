Ariano, vaccinazioni al mercato: camper della salute ingresso parcheggio Valle Prosegue il tour della prevenzione dell'Asl di Avellino

Prosegue il tour dei camper della salute nelle aree interne. La campagna vaccinale contro il Covid-19 promossa dall'Asl di Avellino , sotto il coordinamento del direttore Maria Morgante.

Fino alle 13.00 di questa mattina, è possibile sottoporsi alla vaccinazione, senza alcuna prenotazione all'ingresso del parcheggio Valle ad Ariano Irpino, accanto allo storico crocifisso lungo via Nazionale dove è in corso oggi il mercato settimanale. E' possibile lasciare la propria auto nel silos Calvario e raggiungere a piedi la vicina postazione vaccinale. O approfittare di una passeggiata tra le bancarelle. Presente in supporto anche la Polizia Municipale sotto la direzione del comandante Gerardo Schiavo.

Lo scopo è quello di raggiungere con la vaccinazione i cittadini, che ancora non si sono vaccinati, nei luoghi di maggiore aggregazione. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall'Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili.

Domani giovedì 16 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sarà la volta dell'area mercatale di Atripalda, venerdì 17 a Montoro, sabato 18 sempre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nell'area mercatale Avellino e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 al corso Vittorio Emanuele. Lunedì 20 invece si torna in valle ufita dove il camper farà tappa al mercato di Grottaminarda, stessi orari e modalità.