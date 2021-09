Vasi di fiori svuotati lungo il corso durante la notte ad Ariano Non c'è pace per sfortunate piante di via D'Afflito

Già in pochi all'opera per tenere in ordine una città e come se non bastasse costretti ogni giorno a combattere contro l'inciviltà.

Quello che vedete nella foto è la sequenza di stupide azioni da parte di ignoti che purtroppo resteranno ancora una volta impuniti, lungo la centralissima via D'Afflitto, nei pressi del museo della ceramica di palazzo Forte. E' stato un operatore ecologico a fare la scoperta e ad allertare i colleghi operai dell'ufficio tecnico comunale. Piante che sembra siano nate sotto una cattiva stella questa estate. Dalla svogliatezza iniziale dei commercianti, pigri nell'innaffiarle ai continui atti vandalici, fiori spezzati e vasi rovesciati. Ma non è solo in questa zona che si segnalano purtroppo danneggiamenti.

Gli operai del comune, da Rosario Vernacchia in primis presente ovunque hanno bonificato per l'ennesima volta il silos Calvario, dove c'è chi anziché utilizzare i bagni pubblici preferisce lasciare, quasi a dispetto escrementi a terra. Per non parlare dello scempio nei vicoli. E potremo continuare ancora.

Ma nonostante tutto si continua a lavorare per migliorare il decoro urbano. Nel boschetto Pasteni è stato realizzato dagli operai idraulico forestali della comunità montata ufita un gazebo bellissimo e dopo anni di buio è stata ripulita l'antica e storica area dei Tranesi, luogo naturale e suggestivo che ha visto nascere, l'Ariano Folk Festival e che ancora oggi potrebbe senza alcun problema ospitare iniziative.