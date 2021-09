"Raccogliamo insieme la sfida per edificare una comunità scolastica coesa" Il messaggio del sindaco Enrico Franza in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico

Enrco Franza sindaco di Ariano Irpino

"Care ragazze e cari ragazzi, il nuovo anno scolastico è iniziato. Come ogni anno, la scuola è per tutti una sfida: per voi che vi apprestate a percorrere strade inesplorate, interessanti e cariche delle meraviglie del sapere, per i dirigenti che assicurano lo svolgimento di tutte le attività scolastiche, per i docenti che si reinventano ogni volta e costruiscono per voi itinerari alla scoperta della complessità del mondo, per i collaboratori e per tutti coloro che operano nella grande famiglia della scuola del nostro territorio e realizzano con la propria fatica spazi sicuri e puliti; per le famiglie che vi accompagnano lungo il percorso scolastico, per l’amministrazione tutta che ha voluto un tavolo di confronto e partecipazione con l’osservatorio permanente sulla scuola per costruire una rete efficiente di tutte le agenzie formative; per me che sento viva e pregnante la responsabilità per ognuno di voi e mi adopero con l’assessore alla pubblica istruzione perché tutto funzioni al meglio.

Raccogliamo insieme la sfida con l’augurio di edificare una comunità scolastica coesa, resiliente, accogliente e che abbia cura delle persone.

Raccogliamo insieme anche la sfida culturale con la proposta di iniziative orientate al rispetto dei diritti umani, all’educazione e alla sostenibilità per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Agenda 2030 perché auspichiamo la costruzione di una comunità forte e che guardi fiduciosa al futuro. Buon anno scolastico a tutti noi."

Un augurio viene rivolto a tutti i dirigenti scolastici, docenti, all'intero personale in forza nei vari istrituti, nonchè alle famiglie degli alunni.