Salvano la vita vita ad un uomo. Onore al merito dei 2 carabinieri coraggiosi A Sperone la consegna dell'encomio

Sperone, onore al merito ai carabinieri. Il sindaco Marco Santo Alaia ha conferito l’encomio per compiti speciali agli uomini dell’arma dei carabinieri. Ieri alle 10,30 la cerimonia di consegna degli encomi all'Appuntato Davide Vinco e al brigadiere Roberto Iuliano appartenenti al gruppo radio mobile della compagnia dei carabinieri di Baiano. I due uomini della benemerita, accompagnati dal comandante del nucleo Radionmobile di Baiano Maresciallo Ferrante, hanno ricevuto dal sindaco di Sperone Alaia un encomio per compiti speciali per aver salvato la vita ad un cittadino di Sperone che aveva deciso di mettere fine alla propria esistenza.L’iniziativa, connotata da un rigoroso intimismo nel segno dell’austerity generata dal covid 19, si e’ svolta nell’aula consiliare del comune di Sperone in piazza Luigi Lauro dove gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno ricevuto l’encomio con la seguente motivazione: “Evidenziando eccezionali capacità professionali ed operative espletavano, con sprezzo del pericolo, attaccamento al dovere, spiccato senso civile, una complessa operazione di soccorso nei confronti di un cittadino intento a mettere fine alla propria vita, mettendola in sicurezza salvaguardando la sua incolumità”. Il primo cittadino, dopo aver formalizzato il riconoscimento, per compiti speciali, appuntato Zinco e al brigadiere Iuliano, ha avuto modo di ringraziare il maresciallo Ferrante ed il comandante della compagnia dei carabinieri di Baiano capitano Antonazzo nonche’ i vertici dell’arma sottolineando l’importanza ed il ruolo dei carabinieri e, latu sensu, delle forze dell’ordine impegnate quotidianamente sul territorio a garantire la sicurezza della comunita’ nel rispetto della legalita’ e delle liberta’ democratiche sottolineando, altresi’, la pregnanza che devono assumere le sinergie istituzionali nell’ambito di una colloquialita’ che e’ elemento inderogabile e indispensabile per la crescita della societa’ civile in tutte le sue multiformi espressioni ed eterogenee composizioni in un’ottica di unitarieta’ consustanziale al concetto di stato.