Finanziamenti a fondo perduto impianti sportivi, La Carità: "E Ariano dov'è?" "Una grande occasione persa, non risulterebbe alcun progetto del Comune"

"Sempre istruttiva la lettura del giornale. Sulla stampa di giovedì 16 settembre è stato pubblicato l’elenco dei comuni irpini che beneficeranno dei finanziamenti a fondo perduto per gli impianti sportivi.

Legittima la soddisfazione dei sindaci dei comuni utilmente classificati dalla presidenza del consiglio dei ministri. Ariano Irpino non è purtroppo fra i 19 comuni. Allora - scrive in una nota il capogruppo dei moderati Marco La Carità - ho deciso di approfondire sul sito di Anci Campania.

Ci sono comuni non finanziati, come Savignano Irpino e Montaguto, che rientreranno in caso di scorrimento della graduatoria. Ci sono comuni la cui richiesta è stata esclusa dopo l’istruttoria tecnico amministrativa.

Ci sono comuni esclusi per progetto non conforme al codice degli appalti. Il Comune di Ariano Irpino non risulta presente in nessuno dei tre elenchi.

Vuoi vedere che il 30 ottobre 2020, l’amministrazione Franza, in quella data già operativa, non approvò alcun progetto di impianto sportivo da candidare al finanziamento del Bando “Sport e Periferie 2020"?"