Plastic Free torna ad Ariano: giornata ecologica a Torreamando L'appuntamento è per domenica 26 settembre nel piazzale Pick Up

"Domenica 26 settembre, in occasione della data nazionale Plastic Free, saremo presenti in ben 335 città italiane, come sempre al fianco del nostro pianeta, della nostra fauna e dei nostri territori." E' l'annuncio dei volontari dell'associazione di volontariato che si batte contro la plastica.

"Ariano Irpino, non poteva non essere ricompresa tra le 335 città, ragion per cui domenica ci raduneremo nell'area commerciale adiacente al supermercato Pick Up alle ore 9.00 per poi recarci in località Torreamando dove si terrà la raccolta.

L'appello di Leopoldo Lagrimosa: "Invito tutti i cittadini di Ariano e dei comuni limitrofi a partecipare all'iniziativa, che sarà patrocinata dal Comune, al fine di tradurre in concretezza l'amore per la nostra Irpinia."

Per partecipare come volontario alla raccolta, basta iscriversi a questo link: https://www.plasticfreeonlus.it/

Per la partecipazione dei minori di anni 18 è necessario che i genitori o tutori degli stessi compilino una liberatoria. I minori di anni 16, invece, dovranno essere muniti della suddetta autorizzazione oltre che accompagnati da un adulto. In caso di condizioni climatiche sfavorevoli l'evento sarà soltanto rimandato.

"Noi di Plastic Free siamo una grandissima famiglia, ormai presente su tutto il territorio nazionale. Se davvero vuoi partecipare alle nostre raccolte, al fine salvaguardare la tua terra, ormai non c'è più scusa che tenga."