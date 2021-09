Reddito di cittadinanza: percettori al lavoro ad Ariano Al via i progetti utili alla collettività

Ariano, prima città in Irpinia. Grazie al prezioso lavoro del consorzio sociale e i servizi sociali comunali partono i Puc, progetti utili alla collettività da parte dei percettori del reddito di cittadinanza.

Ogni squadra sta ricevendo una formazione adeguata alle norme vigenti, è stata fornita del vestiario e delle nozioni necessarie per lavorare in sicurezza e ha un responsabile dipendente del Comune. Il percorso di inclusione e di crescita coinvolge tutti, beneficiari e comunità: da un lato valorizziamo le capacità di ciascuno dei percettori del Reddito e dall’altro integriamo le attività ordinarie del comune per fornire servizi migliori.

Questi i nove progetti: Supporto alle attività degli Uffici e alla gestione documentale, quartieri puliti, promuoviamo i musei, curiamo il centro storico, catalogazione e digitalizzazione dei documenti, scuola sicura ed accogliente, supporto alla gestione del palazzetto dello sport, tu e la tua biblioteca, al servizio di Ariano.

La finalità del reddito di cittadinanza non è solo quella di dare un sostegno economico a chi ha più necessità, ma anche dare una formazione in vari ambiti che poi aiuti al reinserimento nel mondo del lavoro.

Fortemente voluto e sostenuto dall’assessore alle politiche sociali, Pasqualino Molinario, "Per me & Per la mia città", restituisce a pieno l'idea che intende perseguire l'amministrazione Comunale.

Queste le sue parole: "È con grande soddisfazione che hanno avvio i progetti utili alla collettività, seppur con qualche ritardo dovuti ai tempi tecnici e di organizzazione, oggi possiamo dire di essere tra le prime città del nostro territorio ad avvalersi dell'aiuto dei nostri ragazzi".

"L’iniziativa - commenta il sindaco Enrico Franza - prende il via nel mese di settembre e rappresenta un’occasione di inclusione sociale e inserimento lavorativo per i beneficiari del reddito di cittadinanza e un’opportunità di crescita e di valorizzazione per la collettività, chiamata a riappropriarsi del patrimonio pubblico affiancando le attività svolte dal Comune e da altri soggetti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale e di tutela di beni e spazi pubblici.

Collaborazione, solidarietà e partecipazione, questi i principi cardine che accompagnano il progetto." - e conclude - "Ancora mi congratulo con tutti coloro che hanno profuso impegno perché il progetto divenisse realtà e ringrazio e faccio i miei migliori auguri ai nostri concittadini che si spenderanno a servizio della nostra comunità."