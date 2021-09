"Infermieri in lutto, addio a Umberto angelo coraggioso sempre in prima linea" Aveva 52 anni. "Piango un amico". Dichiara il sindaco di Andretta

Dolore e cordoglio in Alta Irpinia per la morte di Umberto Fierro, infermiere coraggioso strappato alla vita improvvisamente a soli 52 anni. Un lutto che addolora profondamente la sanità altirpina, provinciale. Umberto è stato uno degli angeli in corsia, in prima linea in tutte le difficoltà del territorio, della sua gente. In servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi Criscuoli Fieri Umberto è stato sempre infermiere competente, coraggioso e premuroso con i suoi malati, e al contempo sempre vicino e sodale con i suoi colleghi. “Passione, altruismo, solidarietà, amore per il lavoro e per i tuoi pazienti, padre esemplare, uomo vero, sincero e leale, punto di riferimento per la sanità, quella vera ed in prima linea, dell'Alta Irpinia. Questo eri caro Umberto. Che dolore questa notte quando è arrivata la notizia, che tristezza stamattina, che emozione struggente nel vedere tutti distrutti da ciò che è accaduto. Tu, invece, sono certo anche adesso sarai forte, orgoglioso ed a testa alta per l'inizio di questa nuova vita celeste. Sarai pronto ad aumentare la pattuglia brillante delle vere stelle e deciso ad illuminare per sempre la tua famiglia e tutti noi. Chi ti ama oggi piange, io oggi piango, Andretta tutta oggi piange. Ciao amico mio. Ti voglio bene e te ne vorrò per sempre”. questo il ricordo commosso del sindaco di Andretta, Michele Miele.