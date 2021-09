Covid, alunni positivi: si resta in dad. Lunedì nuovo ciclo di tamponi Otto i casi di contagio accertati a Domicella

Alunni positivi, classi in dad a Domicella. Restano in quarantena i piccoli alunni della terza elementare e gli studenti della terza media del plesso scolastico del comune guidato da Antonio Corbisiero, che informa del nuovo ciclo di tamponi e verifiche sanitarie in programma per lunedi 27 settembre, alla scadenza dei dieci giorni necessari per escludere eventuali tempi di incubazione del virus. Lo ha stabilito l'Asl. Servirà dunque un tampone negativo lunedì per tornare poi a scuola in presenza, oppure dovranno essere trascorsi complessivi 14 giorni senza tampone e con assenza di sintomi. Lo spiega il sindaco Corbisiero in un post su facebook informando i cittadini della situazione sanitaria in paese.