Colto da malore dopo la vittoria al Partenio muore storico tifoso dell'Avellino Addio ad Adelio D'Alessio. Tanti messaggi di cordoglio per il supporter di Bonito

Domenica tragica in Irpinia per la morte di un uomo, strocato da un malore . Adelio D'Alessio aveva assistito alla vittoria dell'Avellino contro il Potenza al "Partenio-Lombardi" e stava tornando a casa quando è stato colto da un improvviso malore, che l'ha stroncato senza lasciargli scampo. Storico tifoso del lupo, originario di Bonito, Adelio D'Alessio lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tanti. Inutile la corsa al Moscati. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Una tragedia che ha scosso la tifoseria biancoverde. Sono tanti i tifosi che stanno postando foto e ricordi di Adelio, autentico e fedelissimo tifoso del Lupo. Anche l'Us Avellino 1912 ha voluto esprimere vicinanza e cordoglio con un post apparso sulle pagine social . "Siamo vicini ai familiari del caro Adelio, presente allo stadio per Avellino- Potenza e colto da malore mentre tornava a casa". Scrivono i referenti della società calcistica.