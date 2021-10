Guasto idrico a Villamaina: rubinetti a secco in diversi comuni L’alto calore ha sospeso l’erogazione idrica per la rottura della condotta adduttrice

L’Alto Calore ha comunicato che, a causa di rottura della condotta adduttrice nel territorio di Villamaina in data odierna martedì 5 ottobre 2021, è sospesa l’erogazione idrica. Sono in corso i lavori di riparazione, per i quali si prevede l’ultimazione in tarda serata. A darne notizia attraverso una nota è il comune di Ariano Irpino, dopo essere stato a sua volta avvisato tramite pec.

Comuni interessati: Ariano Irpino compreso ospedale e casa circondariale, Grottaminarda, Torella dei Lombardi, Melito Irpino, Bonito, Montecalvo Irpino, Villanova del Battista, Savignano Irpino, Greci, Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Sturno, Flumeri compreso Asi, Frigento rurale e area industriale, Apice, Paduli, Sant'Arcangelo Trimonti, Pietrelcina, Pesco Sannita, Pago Veiano, Reno, Campolattaro, Casalduni compreso Stir, Fragneto Monforte.