Sindaco positivo al covid. Delli Gatti isolato. "Il virus c'è sempre, attenti" Il primo cittadino del comune altirpino positivo a test rapido resta a casa con i familiari

Coronavirus in Irpinia. Il Sindaco di Torella dei Lombardi, Amado Delli Gatti, è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino sul suo profilo Facebook: "Questa mattina, dopo aver avuto durante la notte sintomi influenzali, ho effettuato un tampone rapido e sono risultato positivo. Sono in casa, con i miei familiari stretti. Non ho avuto contatti con positivi, almeno che io sappia. Il virus è sempre tra di noi, stiamo attenti". Il primo cittadino, impiegato dell'ospedale San Giuseppe Moscati, precisa: non mi reco al lavoro da 15 giorni, per le elezioni, e sono sempre rimasto a Torella dei Lombardi. Resto in attesa del tampone molecolare, ma per prudenza ho voluto isolarmi, per questa prima positività risutata dal test rapido. Invito tutti alla prudenza e ad osservare sempre le norme anticontagio. Il covid è ancora tra di noi. Per ora saturo bene, sono al 99%, è ho avuto solo questi sintomi influenzali. Potrebbe trattarsi di un falso positivo ma, ripeto, in via cautealtiva sono rimasto a casa con i miei familiari". Il sindaco lo scorso venerdì non ha preso parte all'assemblea dei sindaci dell'Alto Calore e spiega di essere sempre rimasto in paese.