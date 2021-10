Cervinara, altri 8 contagi su 107 tamponi. Famiglie isolate e bimbi positivi Il sindaco Lengua: niente manifestazioni in paese serve prudenza

Non si arresta l'acanzare del Covid in Irpinia. Allerta a Cervinara per il focolaio esploso in una scuola che ha scatenato contagi a raffica tra le famiglie. "Siamo in costante contatto con l'Asl di Avellino per un aggiornamento sull'esito dello screening eseguito ieri - spiega il sindaco Lengua-. Pochi minuti fa abbiamo avuto notizia che, dei 107 tamponi somministrati, 8 hanno dato esito positivo. Dopo una prima valutazione dei dati effettuata dal Dipartimento dell'Asl, ci viene rappresentato che i casi di contagio stanno interessando alcuni nuclei familiari già definiti e circoscritti, per cui i sanitari sono fiduciosi in una risoluzione della vicenda nel volgere di un tempo non lungo. Peraltro, come anticipato, il dato numerico dei positivi non sembra aver superato il limite prescritto per legge per l'adozione di ulteriori misure di contenimento. Tuttavia, pur rimanendo in attesa della relazione dell'Asl, alla luce dei nuovi casi registrati, intendiamo adottare le decisioni opportune per impedire una maggiore circolazione del virus, preservando in tutti i modi la possibilità di far visita ai nostri cari defunti. A tal fine, pur comprendendo lo sforzo delle associazioni che hanno contribuito all'organizzazione della manifestazione "Cervinara in castagna", alle quali va il nostro sentito ringraziamento, ragioni di cautela impongono di sospendere il programma della manifestazione". Conclude il sindaco di Cervinara, Caterina Lengua.