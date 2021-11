Il covid avanza in Irpinia. Contagi a raffica a Cervinara: molti sono bambini I dati Asl

Il covid avanza in Irpinia e l'Azienda Sanitaria Locale comunica che su 584 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 23 persone. Allerta a Cervinara, dove le scuole restano chiuse fino a lunedì ed è stato predisposto il divieto di assembramento e stazionamento in piazza nel week end. Intanto si contano più casi tra i comuni irpini. Ecco i dati dei casi suddivisi per comune di residenza: 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; 1, residente nel comune di Avellino; 7, residenti nel comune di Cervinara; 2, residenti nel comune di Cesinali; 5, residenti nel comune di Montella; 1, residente nel comune di Montoro; 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina; 1, residente nel comune di Serino; 1, residente nel comune di Solofra; 1, residente nel comune di Villamaina. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.