Niente trasferimento per il centro vaccinale e la piscina ferma al palo A Mercogliano le attività di vasca della struttura ancora non sono partite

La piscina di Mercogliano ancora ferma al palo. Il centro vaccinale ospitato proprio dalla struttura sportiva di piazza Attanasio dovrebbe trasferirsi presto presso il centro di Torrette di Mercogliano. Ma il trasferimento è ancora bloccato e dunque le attività di vasca della piscina, purtroppo, ancora non sono partite. E fin quando l’impianto non sarà liberato, la Mercogliano Servizi, la municipalizzata che si è sempre occupata della gestione, non potrà procedere con gli adempimenti necessari alla ripartenza.