Covid, esplode il contagio: altri 60 positivi. Incubo focolaio ad Altavilla Allerta in più comuni. Sindaci preoccupati: serve cautela

Il Covid avanza in Irpinia a conferma dell'esplosione di contagi a raffica e cluster familiari che si sono sviluppati tra più paesi. L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 695 tamponi effettuati sono risultate positive al covid altre 60 persone, mentre sono morte due persone al Moscati in soli 2 giorni. La mappa della diffusione del virus in provincia di Avellino, conferma il trend autunnale che si registra i. Ordine sparso in ogni regione. A Cervinara i casi salgono a 115, ma ora preoccupa il caso Altavilla dove sono altri 13 i positivi. Ecco la mappa dei contagi comune per comune: 13, residenti nel comune di Altavilla Irpina; 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; 3, residenti nel comune di Avellino; 3, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore; 15, residenti nel comune di Cervinara; 3, residenti nel comune di Flumeri; 1, residente nel comune di Fontanarosa; 1, residente nel comune di Lioni; 3, residenti nel comune di Mercogliano; 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano; 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; 1, residente nel comune di Ospedaletto d'Alpinolo; 4, residenti nel comune di Rotondi; 1, residente nel comune di Serino; 1, residente nel comune di Sperone; 1, residente nel comune di Venticano; 2, residenti nel comune di Villanova del Battista; 2, residenti nel comune di Zungoli. L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.