Cervinara piange la signora Maria: "Un'altra vittima. Maledetto covid" Il sindaco: un'altra donna è stata ricoverata. Domani da comunicazione dell'Asl stop ai vaccini

"Volge al termine un'altra giornata difficile in cui Cervinara si è ritrovata purtroppo a piangere un'altra vittima del Covid.La notizia della morte della signora Maria ci rattrista molto e ci rende partecipi del dolore dei suoi familiari". Così il sindaco Caterina Lengua in un post comunica il lutto e cordoglio della comunità intera per la morte della signora Maria, che si è spenta nelle scorse ore al Moscati. Un'altra signora residente nel paese caudino, che conta 115 contagi, è stata ricoverata al Moscati e domani si ferma l'hub vaccinale in paese, come predisposto dall'Asl. "Ci accompagna la consapevolezza che la nostra comunità oggi ha perso non solo una donna forte, laboriosa, una madre amorevole che aveva fatto della sua bellissima famiglia l'unica ragione di vita ma anche un riferimento valoriale per tante generazioni - annota Lengua -.La vita l'aveva posta più volte di fronte a prove dure ma, da donna di profonda fede, aveva saputo sempre conservare il sorriso con cui amava accogliere tutti, senza mai rinunciare a spendere parole di bene. Agli adorati figli, ai nipoti ed ai familiari tutti giunga la vicinanza mia e di tutta l'Amministrazione comunale".