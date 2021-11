"A Cervinara la quarta ondata è arrivata prima.Lottiamo con dignità e buonsenso" Il sindaco di Cervinara Lengua: tanti cittadini fanno tampone volontariamente per bloccare il virus

"Carissimi concittadini, dopo i numeri preoccupanti dei giorni scorsi, oggi la curva dei contagi ci consegna un primo, sia pur lieve, segnale di assestamento". Così il sindaco di Cervinara commenta gli ultimi dati dell'Asl che parlano di cinque nuovi casi e 4 persone guarite. "Ci sono stati, infatti, comunicati dall'Asl 5 nuovi casi di positività. Di essi, 3 appartengono allo stesso nucleo familiare di altre persone risultate positive e, per questo, stavano già osservando l'isolamento domiciliare. Nel contempo, dopo i 4 guariti di ieri, altri 3 nostri concittadini sono risultati negativi al tampone di controllo - spiega Lengua- -. Ad oggi, dunque, le persone positive sono 112.Un numero ancora rilevante che è frutto anche della collaborazione di tanti che spontaneamente si stanno sottoponendo al test e verificando prontamente le conseguenze di eventuali contatti.Confidiamo comunque che questo numero possa calare nel volgere di pochi giorni, a seguito delle misure restrittive che abbiamo adottato.Sento per questo il dovere di ringraziarvi per la vostra disponibilità al sacrificio e per l'impegno che state profondendo nel consentirci di uscire, presto e bene, da una condizione di evidente difficoltà. Siamo stati colpiti per primi e più duramente di altri in questa quarta ondata, quando sicuramente non ce l'aspettavamo più. Senza volerlo, ci siamo ritrovati al centro di un'attenzione a cui non eravamo abituati. L'Italia intera, attraverso i media nazionali, sta guardando alla nostra situazione ed alla nostra capacità di affrontarla con forza e determinazione. Molti operatori delle televisioni, sia nazionali che locali, sono venuti a farci visita non per puntare il dito ma per capire meglio le ragioni di una così veloce ed inaspettata diffusione del contagio. Di certo, soprattutto grazie ai vaccini, potendo in tal senso contare su una percentuale del 78% della popolazione vaccinabile che ha completato la seconda dose, ed al senso di responsabilità di ciascuno di voi, stiamo affrontando con forza e fiducia il tornante più impervio. Le buone condizioni di salute in cui si trovano tutte le persone rimaste contagiate ci confermano che il vaccino è uno scudo importante che ci preserva dalle conseguenze più gravi del virus. Continuiamo per questo con la vaccinazione e non veniamo mai meno all'osservanza delle norme sul distanziamento sociale e sull'uso della mascherina.Come ci ha ricordato Presidente Mattarella, il tempo della responsabilità non è ancora concluso". Conti alla mano nel comune di Cervinara, tra i 100 contagi, contabilizzati lo scorso lunedì, 66 persone risultano vaccinate, di cui 2 con solo la prima dose, tre anche con la terza e 61 sono i residenti contagiati che hanno completato il ciclo. I restanti 34 invece il vaccino non lo hanno fatto, e di questi 17 hanno meno di 12 anni, e quindi non possono ad oggi essere sottoposti alla somministrazione del siero. Intanto oggi stop al centro Vaccinale nel paese della Valle Caudina. Lo ha deciso l’asl. Il sindaco precisa: è dato certo che nel nostro paese ci sono più contagi accertati perché abbiamo fatto più tamponi. Certamente non significa che il covid si è fermato qui e si trova meglio nel nostro paese anziché altrove. Sui social e non solo è scattata una sorta di gogna mediatica, con tanto di insulti per gli abitanti di Cervinara che lavorano fuori dal confine comunale. Non siamo untori, anzi, la mia comunità ha risposto con grande senso di responsabilità a questa emergenza. Lo conferma il fatto che sono decine e decine le persone che spontaneamente stanno raggiungendo le farmacie per sottoporsi volontariamente al tampone e test rapido . C’è la compatta volontà di fermare il contagio. Se negli altri paesi ci fosse questo imponente numero di test eseguiti si avrebbero cifre alte. Siamo solo partiti prima. Il covid è tra noi tutti, in ogni comune e dobbiamo solo vaccinarci e osservare le regole anticontagio”. Scorrendo i dati la popolazione di Cervinara risulta completamente coinvolta dal contagio Sempre sui cento casi di lunedì sono 17 i bambini sotto i 12 anni risultati positivi, 4 hanno una età compresa tra i 12 e18 anni, 12 casi fanno riferimento a giovani tra i 31 e 40 anni, 10 casi tra i 41 e 50, 14 contagi sono stati accertati tra persone di età compresa tra i 51 e 60, 11 positivi sono riferiti alla fascia di età 61-70 e i restanti 15 sono over 70.