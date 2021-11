Covid, Cervinara spera."Oggi nessun nuovo caso. Intravediamo una piccola luce" Il sindaco: Grazie ai miei concittadini che hanno collaborato con grande senso di responsabilità

Cervinara spera. Dopo giorni di allerta rossa per l'emergenza covid, oggi in paese dall'Asl non vengono segnalati nuovi casi di coronavirus. Duecento i tamponi effettuati in modalità drive in questa mattina e lo screening prosegue senza sosta. La popolazione collabora e la verifica sanitaria procede, ora dopo ora, in maniera certosina per provare a fermare il covid, per anticipare e fermare il contagio. Il sindaco Caterina Lengua dichiara: le misure rigide di controllo della diffusione del covid in paese hanno dato i frutti sperati. Oggi dopo quasi due settimane di allerta possiamo finalmente tornare a sperare di superare questa fase così drammatica. Abbiamo registrato un decesso, ora finalmente la raffica di contagi sembra essersi fermata. Sto sentendo ora dopo ora tutti i miei concittadini isolati a casa. Stanno tutti in condizioni buone e i due ospedalizzati pare siano in buone condizioni. Ora più di prima serve cautela e prudenza e potremo finalmente superare questo momento di grande difficoltà, che la nostra comunità ha affrontato con estremo buonsenso e senso di responsabilità".