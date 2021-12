Terza dose di vaccino e centesimo compleanno per nonno Americo In festa la comunità di Melito Irpino

Ha girato varie parti del mondo Americo Di Minico, vedovo dal 2016, due figli ed altrettanti nipoti, muratore nella vita, i suoi occhi hanno visto gioie e dolori.

E’ preoccupato per il cambiamento dell’umanità ma è tra coloro che credono fermamente nel vaccino. Si è sottoposto con fiducia alla terza dose e ha festeggiato felicemente il traguardo dei 100 anni.

La gioia del sindaco Michele Spinazzola: "E' un traguardo importante. Noi abbiamo accolto subito la volontà sia di Americo, che della famiglia di voler festeggiare nella casa comunale questo lieto evento. Un augurio mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità melitese a questo nostro concittadino. Trascorrere cento anni, un secolo di vita, è una gioia immensa. Americo, testimonia valori, esperienza e tradizioni, che servono come modello di vita per i giovani e tutti noi."

Si commuove nonno Americo nel raccontarci quella notte in cui ricorda di aver sognato l’immagine limpidissima della Madonna: "L'ho vista dinanzi al mio letto e non smetterò mai di pregare e ringraziarla per questa lunga vita."