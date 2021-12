In Jeep di notte a Campo Maggiore restano bloccati tra la neve: salvi 2 ragazzi Anche sul Laceno 2 napoletani salvati in extremis mentre volevo raggiungere a piedi l'altopiano

Sono stati salvati intorno alla mezzanotte i due ragazzi di Avellino che avevano deciso ieri sera di salire sul Partenio per una escursione a Campo Maggiore. A bordo della loro Jeep si erano inoltrati oltre il Santuario di Montevergine, fino a rimanere bloccati nella neve a Campo Maggiore. Li hanno soccorsi i Vigili del Fuoco di Avellino. I due giovani raggiunti dalla squadra con un mezzo speciale, sono stati recuperati, insieme alla loro vettura, e accompagnati presso il Santuario da dove hanno potuto far rientro a casa, infreddoliti ma in buone condizioni. Mentre sempre ieri sera la squadra del distaccamento di Montella è intervenuta sulla strada che da Lioni porta al lago Laceno, per il recupero di due persone rimaste sempre bloccate da una fitta nevicata. I caschi rossi e le forze dell'ordine rinnovano l'appello alla prudenza, e a non avventurarsi con la neve in zone montuose, dove molto spesso si verificano incidenti, che rendono necessarie complicate operazioni di soccorso con l'impiego di mezzi speciali.