Covid, contagi a raffica: 74 casi in poche ore. Focolaio a Caposele: 19 positivi I dati dell'Asl. Ad Avellino contagi in risalita

Nuova fiammata del coronavirus in Irpinia. L'Azienda Sanitaria Locale conferma l'andamento in risalita dei contagi e che su 1.040 tamponi effettuati sono risultate positive al covid 74 persone. Sette i casi ad Avellino, allerta rossa a Caposele dove i casi accertati in sole 24 ore sono 19. Ecco la mappa dei contagi tra i vari comuni:

- 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

- 1, residente nel comune di Aquilonia;

- 1, residente nel comune di Atripalda;

- 7, residenti nel comune di Avellino;

- 1, residente nel comune di Baiano;

- 19, residenti nel comune di Caposele;

- 4, residenti nel comune di Cervinara;

- 1, residente nel comune di Chianche;

- 2, residenti nel comune di Chiusano di San Domenico;

- 2, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Lioni;

- 3, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 6, residenti nel comune di Montoro;

- 1, residente nel comune di Morra De Sanctis;;

- 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

- 1, residente nel comune di Pietrastornina;

- 1, residente nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Roccabascerana;

- 3, residenti nel comune di Rotondi;

- 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

- 1, residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 2, residenti nel comune di Scampitella;

- 1, residente nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.