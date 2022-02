Covid a Montevergine: monaci e Abate contagiati, chiusi Santuario e Loreto Positivi 9 monaci su 15. Don Riccardo Guariglia rasserena i fedeli: lievi sintomi, stiamo bene

“A seguito della positività al Covid-19 riscontrata a parte della Comunità Monastica, il Santuario di Montevergine e il Palazzo Abbaziale di Loreto, con tutte le attività annesse, resteranno chiusi fino a lunedì 21 febbraio 2022 in attesa degli esiti dei nuovi tamponi". Con un messaggio via social, l’abate di Montevergine Don Riccardo Guariglia annuncia ai fedeli la sospensione delle attività del Santuario e del Loreto.

“Siamo risultati positivi in 9 su 15. -spiega l’abate raggiunto al telefono -. Io stesso sono risultato contagiato. Stiamo tutti bene, presentiamo lievi sintomi. L’Asl si è subito attivata per sottoporci ai tamponi, che verranno riseguiti anche lunedì prossimo”. Le verifiche erano scattate dopo che alcuni monaci avevano presentato nelle scorse ore raffreddamento e dolori articolari." Segnali che ci hanno subito messo in allarme - spiega l'Abate -. Così abbiamo deciso di effettuare i tamponi allertando l'azienda sanitaria locale".

I monaci, intanto, restano isolati nelle proprie stanze, tra Loreto e Santuario. I pasti e terapie domiciliari vengono consegnati direttamente all'ingresso delle celle.

“La parola d’ordine è prudenza e rispetto delle regole - spiega l’Abate -. Ognuno di noi resta in rigoroso isolamento. Ho predisposto la totale sospensione di atti comuni. La preghiera sarà personale e sono sospese anche le messe. Mi spiace per i pellegrini e fedeli che domenica troveranno il Santuario chiuso. Ma serve pazienza e fiducia nel dispositivo anticovid. Ringrazio la dottoressa Morgante per essersi subito attivata con screening a tappeto su tutte i nostri collaboratori. La situazione è sotto controllo”.