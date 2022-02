Covid, contagi a Montevergine. Luxuria: Ho chiamato i monaci, solo sintomi lievi La madrina della Candelora vicina ai religiosi in isolamento: Mamma Schiavona veglia su di loro

“Sono vicina alla comunità benedettina di Montevergine, in questi giorni di chiusura del Santuario causa Covid. Prego per loro, sono certa che Mamma Schiavona farà trascorrere serenamente e rapidamente la quarantena ai monaci risultati contagiati”. Vladimir Luxuria, cittadina onoraria di Ospedaletto d’Alpinolo e madrina della Candelora di Montevergine ha subito contattato telefonicamente l’Abbazia , per accertarsi personalmente delle condizioni di salute dei monaci isolati. “Sono venuta a conoscenza dai media del contagio in Abbazia e ho voluto subito sincerarmi dell’accaduto – spiega la già onorevolevole Luxuria -. Io sono personalmente e fortemente legata al Santuario, dove ogni anno torno con rinnovata fede e speranza in un futuro migliore. L’immagine sacra della Madonna dal volto nero è sempre per me prezioso punto di riferimento nelle mie preghiere. Ricontatterò i religiosi per avere costanti aggiornamenti sul loro stato di salute”. Sono nove i monaci risultati positivi al coronavirus, tra cui l’abate don Riccardo Guariglia. Lunedì saranno eseguiti nuovo tamponi di verifica . “Stiamo bene e presentiamo solo lievi sintomi influenzali – spiega l’Abate -. Siamo tutti vaccinati con tre dosi. Proprio l’aver completato il ciclo di immunizzazione, ci sta garantendo protezione da sintomi più severi del contagio”.