"Dolore e rabbia a Mercogliano per la tragedia della dottoressa Furno" Investita e uccisa da un'auto. Il sindaco di Mercogliano: siamo distrutti.

"Sono ore di dolore per la nostra comunità. Una donna dolce ed affabile, un pregiato medico, una moglie, una madre appena uscita da lavoro, in una manciata di secondi, se ne va via per sempre". Così il sindaco Vittorio D' Alessio commenta l'investimento mortale avvenuto ieri sera in viale Marconi a Mercogliano. A perdere la vita la dottoressa Lucia Furno, 68 anni, medico di base di Sant'Angelo a Scala con studio a Mercogliano.

"Non ci sono parole adatte ad alleviare il dolore di questa sera misto alla rabbia e all'amarezza nei confronti di chi non ha neanche fermato la sua corsa - commenta D' Alessio-. Senza giudicare o puntare il dito, è solo il momento di rispettare in silenzio la tragedia che si è consumata poche ore fa, traendone un altro prezioso spunto per riflettere sul valore della propria vita e quella degli altri e sul rispetto che le dobbiamo. Sempre."