Week end artico in Irpinia: torna la neve: fiocchi bianchi fino a 600 metri Comuni innevati in provincia di Avellino

Torna la neve in Irpinia in un week end dalle temperature artiche. Nevica fino ai comuni della fascia pedemontana del Partenio. Nevica a Summonte, Ospedaletto d'Alpinolo. Fiocchi bianchi e scenario da fiaba in vetta, a Montevergine. Intanto dall'osservatorio di Montevergine spiegano: "si prevedono condizioni di cielo molto nuvoloso per gran parte della giornata, con possibili precipitazioni, più diffuse nelle ore notturne, mattutine e nella prima parte del pomeriggio. In seguito, le precipitazioni tenderanno gradualmente ad indebolirsi sino a cessare su gran parte del territorio in tarda serata. I fenomeni, a tratti, potranno manifestarsi sotto forma di neve sin verso i 600 m. Temperature: in calo. Venti: settentrionali, in genere moderati, con rinforzi di burrasca sulla fascia del Partenio, nel baianese e nel montorese. Previsioni per dopodomani, Domani ad iniziali condizioni di tempo per lo più soleggiato, seguirà un graduale incremento della copertura nuvolosa. Nel corso della serata, potranno manifestarsi locali fenomeni sulle aree più occidentali della Provincia, nevosi sino a quote di alta collina. Temperature: in aumento nei valori massimi. Venti: settentrionali, da deboli a moderati.