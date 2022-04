Clinica Montevergine, nuova tecnologia per l'ablazione cardiaca Operazione dell’equipe del dottore Francesco Solimene, prima in Italia e seconda nel mondo

Storica procedura ablativa nella clinica Montevergine di Mercogliano: il team diretto dal dottore Francesco Solimene ha utilizzato il sistema KODEX (Epd Solutions, a Philips Company) abbinandolo al catetere DiamondTemp™ di Medtronic, un catetere per l’ablazione del tessuto cardiaco che permette un controllo in tempo reale della temperatura e altissima qualità del segnale elettrico. E’ stata effettuata la prima ablazione in Italia con questo tipo di tecnologia in paziente affetto da fibrillazione atriale.

DiamondTemp permette di creare lesioni cardiache in modo molto più efficace, preciso e rapido grazie ai sei minuscoli sensori posti sulla punta del catetere che garantiscono una precisa lettura della temperatura reale raggiunta; se necessario il sistema modula automaticamente la potenza, il rivestimento con diamante industriale consente un raffreddamento uniforme e il mantenimento della temperatura terapeutica ottimale. Il sistema KODEX è un sistema di imaging cardiaco progettato per acquisire e analizzare singoli punti elettrici intracardiaci e utilizzare queste informazioni per visualizzare mappe elettro-anatomiche 3D del cuore umano in tempo reale. Questa sistema raccoglie continuamente i segnali da tutti i sensori e gli elettrodi ad esso collegati. A tale scopo, più campi anisotropi possono essere indotti da 7 sensori esterni posizionati sulla superficie corporea, nonché da eventuali elettrodi diagnostici e/o da un catetere per ablazione posizionati nel cuore del paziente. Il sistema riceve e analizza la trasmissione e la riflessione del campo elettrico da tutti gli elettrodi del catetere mentre viene manipolato nelle camere cardiache. Con questa tecnica, KODEX può raccogliere informazioni anatomiche senza contatto diretto con la superficie fisica alcuni millimetri prima degli elettrodi del catetere, ottenendo un certo grado di "imaging a campo lontano".

Il team guidato dal dottore Solimene presso la Clinica Montevergine ha avuto modo di vedere in anteprima su una versione beta destinata alla ricerca, le principali innovazioni future del sistema KODEX. Il potenziale più importante dell’imaging dielettrico risiede nella valutazione del tessuto dielettrico. Ciò fornisce informazioni anatomiche oltre la superficie del tessuto (ad es. misurazione dello spessore del tessuto), per differenziare varie strutture anatomiche (ad es. valutazione del tipo di tessuto) e per rilevare altri effetti che influenzano le proprietà dielettriche delle strutture anatomiche (ad es. contatto catetere-tessuto e stabilità del contatto).

La valutazione del tessuto dielettrico ha il potenziale per rilevare un ampio spettro di caratteristiche dei tessuti.

La conoscenza dello spessore del tessuto potrebbe migliorare la selezione degli obiettivi di ablazione e dei livelli di energia di ablazione per promuovere la formazione di lesioni da ablazione transmurale, evitando al contempo danni collaterali.

Come primo step è stato analizzato lo spessore del tessuto dell’atrio destro in diversi pazienti sottoposti ad ablazione transcatetere e i dati, molto incoraggianti, sono stati presentati al congresso internazionale della Società Europea di Cardiologia (EHRA) che si è tenuto a Copenaghen dal 3 al 5 aprile 2022.