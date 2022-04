Pasqua e Pasquetta con l'allerta meteo. In Irpinia torna la neve in alta quota L'avviso dell'osservatorio di Montevergine: prevista neve sopra i 1200 metri

"Venti settentrionali in rinforzo sui monti del Partenio, ove le raffiche più intense di stanno già avvicinando alla soglia dei 50 nodi.

Sta iniziando una burrasca di vento destinata a perdurare sino alle prime ore di lunedì. Il tempo, dalle prime ore della notte, tenderà a peggiorare: al di sopra dei 1200-1300 metri, si rivedrà anche la neve". È quanto riportano gli esperti dell'osservatorio di Montevergine sulla pagina social. Il post pubblicato mostra l'andamento dei venti. Gli esperti annunciano un nuovo abbassamento delle temperature. Anche la protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo fino a lunedì mattina . Pasqua e Pasquetta con il maltempo dunque. La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo per venti forti da nord-nord-est e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. L'allerta è in vigore dalle 23.59 di oggi, sabato 16 aprile, fino alle 12 di lunedì 18 aprile, quindi per l'intera giornata della domenica di Pasqua e per la mattina del lunedì in Albis. La protezione civile "raccomanda alle autorità competenti di porre in essere i controlli relativi alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso nonché degli alberi, anche in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile e ai cittadini di prestare la massima attenzione in occasione di gite fuori porta o attività in prossimità di pontili o zone alberate".