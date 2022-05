Forte grandinata sul Partenio: Montevergine si tinge di bianco Le immagini dell'Osservatorio di Montevergine

Forte grandinata in corso sui monti del Partenio e il paesaggio, come si evince dalle immagini delle webcam dell'osservatorio di Montevergine, appare imbiancato. Immagini che arrivano direttamente dal Monte Partenio e che confermano il deciso peggioramento delle condizioni metereologiche in provincia di Avellino. Proprio gli esperti dell'osservatorio avevano previsto nel pomeriggio, locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili dapprima a ridosso dei principali comprensori montuosi, poi sulle aree più orientali della Provincia. Temperature in discesa. Per domani è attesa un’alternanza tra schiarite e modeste nubi alte e sottili. In seguito, è attesa la formazione di nubi a sviluppo verticale, che nel pomeriggio potranno dar luogo ad isolati scrosci di pioggia sulle aree più orientali della provincia. In serata, prevarranno condizioni atmosferiche buone. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in leggero rialzo. Venti: inizialmente assenti, tendenti a disporsi da ovest e a spirare con intensità debole o moderata su gran parte della Provincia.