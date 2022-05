Un giro turistico in moto alla riscoperta delle aree interne Raduno in strada da Grottaminarda a Laceno

Un giro turistico in moto alla riscoperta delle aree interne, delle eccellenze e dei suoi tesori. E' questo il motivo principale che ha spinto l'Asd Valle dell'Ufita di Melito Irpino in moto ad organizzare il secondo raduno in strada da Grottaminarda a Laceno. Un modo per stare insieme, divertirsi ed esplorare luoghi bellissimi nella bella Irpinia. Ed è ciò che il popolo delle moto fa da sempre soprattutto la domenica spostandosi da una città all'altra con mete quasi fissi in Irpinia, soprattutto da Bari e dalla terra di capitanata. Si punta ad arrivare a 400 partecipanti. Un numero considerevole ma non impossibile. Una manifestazione all'insegna della guida sicura e prudente, con un ricordo particolare alle ultime vittime della strada. L'appuntamento è per domenica 3 luglio alle ore 9.00 in piazza degli Eroi. Arrivo previsto a Laceno intorno alle 11.30. Prevista la partecipazione di centauri provenienti anche da Puglia e Molise.