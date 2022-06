Ondate di calore, domenica rovente in Irpinia. Caldo record a Montevergine I dati dell'osservatorio confermano primati storici per le temperature

Potrebbe assumere carattere di eccezionalità l’ondata di calore in corso sui monti del Partenio.

La minima rilevata, sino ad ora, nella giornata odierna, pari a 22.3 C, è la più alta di sempre mai registrata nella prima decade di giugno dal 1884 ad oggi.

La minima più alta mai rilevata nel mese di giugno, pari a 23.0 C, fu registrata il 30 giugno 1998.



Oggi nel picco dell’ondata di calore iniziata nella giornata di Giovedì all’Osservatorio stamane è stata misurata una temperatura di 27 gradi.