Morroni di Bonito, domenica l'Infiorata del Corpus Domini L'evento è giunto alla III° edizione

Ritorna anche quest'anno l'infiorata del Corpus Domini, giunta alla III edizione e realizzata dal gruppo giovani "7 Passi" del Santuario Maria SS della Neve, in Morroni di Bonito.

Per tutta la notte, tantissimi ragazzi impiegheranno il loro tempo e tutte le loro energie, affinchè all'alba di domenica 19 giugno giunga agli occhi dei fedeli uno scenario bello e suggestivo, in onore di Gesù.