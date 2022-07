Acqua, perdite e sprechi: protesta a Mercogliano. E stasera rubinetti a secco Guasto Enel dalle 22 fino alle 6 di domani stop all'acqua. Intanto in via Matteotti la perdita

Estate torrida e con l’emergenza acqua in Irpinia. Interruzioni, disagi, la risorsa che scarseggia, ma ad indignare la pubblica opinione sono gli sprechi, troppo spesso dovuti a condotte colabrodo e fatiscenti. Le segnalazioni arrivano da tutto il territorio irpino. La provincia dell’oro blu resta a secco troppo spesso, e i disagi crescono. Intanto anche a Mercogliano, piccolo comune alle falde del Partenio, ci sono perdite storiche, come accade via Matteotti nei pressi di un parco privato. Sono numerose le segnalazioni dei residenti che chiedono soluzioni per non assistere ai continui sprechi della risorsa. Intanto proprio oggi l’ALto Calore annuncia, causa guasto Enel, presso i pozzi di Mercogliano in località Sant’Anna, lo stop all’acqua da stasera alle ore 22 fino a domattina alle 6.

Ecco le zone che potrebbero essere interessate dal disservizio: Frazione Torelli, via Partenio, Via Matteotti e traverse. Via Don Gennaro, via Serroni, viale San Modestino. Via Vaccaro, via Micaletti, via Marconi, via Ammiraglio Bianco, Corso Garibaldi, via Amatucci, via Aldo Moro, vico Prata, vico Carmine, via Colarusso, piazza Silvati e Morelli, piazza Santo Stefano, via Sibilia, piazza Attanasio, via Acqua delle noci, via Municipio.