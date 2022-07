D'Alessio: "Andate a donare il sangue aiuterete anche 2 nostre concittadine" Mercogliano l'appello di D'Alessio: Elisa Magliacane e un'altra donna ne hanno bisogno urgente

"C è urgente bisogno di donazioni di sangue all’Ospedale Moscati di Avellino", dichiara il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio. "In particolare per aiutare due nostre concittadine che ne hanno bisogno urgente. Sono compatibili con gruppo A+, A-,0-,0+. Per la paziente Magliacane Elisa la famiglia ha autorizzato a indicarne il nome al momento della donazione; per l’altra la famiglia chiede sia donato senza indicare il nome. Si può donare recandosi all'Ospedale Moscati dalle 8:30 alle 12:00. Grazie a chi da domani mattina farà questo gesto d' Amore", conclude, D'Alessio.