Mobilità elettrica, Casucci in Irpinia: "Il futuro è di queste terre" Accoglienza e recettività, la sfida delle aree interne e l'impegno della regione Campania

Da un lato la riscoperta di Giuseppe Casciaro, tra i più importanti pittori dell’ottocento italiano, paesaggista e decano della scuola pittorica napoletana raccontato in un libro attraverso un’attenta ricerca storica e artistica da Vito Carbonara e dall’altro, la cultura che fa da traino al rilancio del turismo sostenibile nelle aree interne.

Una sfida sulla quale intende scommettere convintamente l’assessore regionale Felice Casucci: "L'Irpinia è una terra bellissima ed è in fondo anche la mia terra, mia madre era di questa provincia, come pure i miei nonni. Ed è sempre un'emozione tornare in questi luoghi.

Qui è stata scritta una grande pagina di civiltà soprattutto dopo il disastroso sisma del 1980. Oggi possiamo davvero puntare su queste aree per disegnare il futuro.

Stiamo creando vari pacchetti turistici legati ai prodotti agricoli tradizionali. L'Irpinia ne è ricchissima. Accoglienza e recettività, utilizzando la mobilità elettrica.

Stiamo pensando ad un futuro in cui le aree interne saranno valorizzate, non solo per le loro qualità naturalistiche, culturali ed enogastronomiche ma anche per un turismo sostenibile. Il futuro è di queste terre."