Una navetta per collegare il terminal bus con l'istituto superiore L'Air ha accolto la richiesta del comune di Grottaminarda

Incontro questa mattina nella sala giunta del municipio tra gli amministratori di Grottaminarda, il dirigente dell'Istituto superiore "Grottaminarda", Attilio Lieto, il suo vice, Antonio Giacobbe, ed il responsabile delle corse Air Marco Santarcangelo.

Al centro della discussione i collegamenti per l'Iiss dal terminal bus, in particolare per l'orario d'ingresso in classe.

L'Air ha accolto la richiesta del comune di Grottaminarda e dell'Istituto scolastico di integrare alcune corse che fungano da navetta per garantire l'arrivo a scuola degli studenti provenienti dai paesi della Valle del Calore.

Sarà utilizzata la corsa delle ore 08.00 in partenza dall’autostazione di Grottaminarda diretta a Sturno-Frigento, in supporto sarà aggiunto un altro autobus che fungerà da navetta, sempre con partenza alle ore 8.00 dall’Autostazione fino alla fermata dell’IISS di via Fontanelle.

Per il ritorno già esistono corse utili al collegamento tra l'Istituto ed il terminal, stesso discorso anche per gli studenti provenienti dal versante della Baronia sia in orario d'ingresso che di uscita.

«In stretta collaborazione con la dirigenza dell'Istituto superiore ci siamo attivati nei tempi utili, prima dell'inizio dell'anno scolastico, per evitare ogni disagio agli studenti pendolari e garantire loro il servizio - afferma l'assessora ai rapporti con le istituzioni scolastiche Marilisa Grillo - abbiamo trovato piena disponibilità nella ricerca di soluzioni da parte dell'Air che ringraziamo per la fattività».