Unarma saluta il capitano Domenica Signa in partenza dall'Irpinia A giorni lascerà il suo incarico a Mirabella Eclano per trasferirsi a Vasto

Il capitano Domenico Signa, comandante della compagnia carabinieri di Mirabella Eclano, a giorni lascia l’incarico, dopo 5 anni, per andare a ricoprire quello di comandante della compagnia carabinieri di Vasto.

Queste le parole del segretario provinciale generale Unarma Massimiliano Lo Priore: "Esprimo al capitano Domenico Signa, anche a nome di tutta Unarma Avellino che rappresento, le congratulazioni per il nuovo incarico assegnatogli presso la compagnia carabinieri di Vasto, il giusto riconoscimento ad una carriera di successo. Personalmente, ho avuto il piacere e l’onore di essere stato alle sue dirette dipendenze per quasi tutti e 5 gli anni trascorsi in questa provincia e, posso dirlo con sincerità e senza remore, ho sempre visto una persona seria, preparata, disponibile e presente, pronto a trovare la giusta soluzione alle problematiche che si presentavano.

Un vero Comandante di uomini, che ci ha fatto sempre sentire a nostro agio, dandoci la giusta sicurezza per affrontare le giornate difficili. La sua capacità di leggere la realtà dei fatti e risolvere i problemi in modo efficace, ci ha reso più sereni.

Agli occhi di questa associazione, si è sempre mostrato disponibile, ascoltando con attenzione le varie problematiche che, spesso, si sono presentate, facendo da collante con la nostra scala gerarchica. A giorni andrà a ricoprire un altro incarico, forse più prestigioso, ma anche più complesso sotto l’aspetto operativo. Sono sicuro che, in quel di Vasto, saprà creare un ambiente sereno e familiare tra i nostri carabinieri, così come ha fatto a Mirabella Eclano.

Unarma Avellino saluta, con vero dispiacere, un uomo onesto e comandante capace. Ancora congratulazioni, caro capitano, per la sua brillante carriera. Le auguriamo di continuare ad avanzare in questa direzione e di raggiungere il massimo traguardo sperato. Il nostro non è un addio, ma un arrivederci perché, siamo sicuri, che in futuro avremo tante altre occasioni per rincontrarla. Ad Maiora, grande capitano!