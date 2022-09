Grottaminarda valorizza il castello d'Aquino: ecco un nuovo grande evento Festival internazionale di musica da camera in Irpinia

Grottaminarda nuovamente protagonista della prestigiosa rassegna itinerante “I luoghi della Musica”, festival internazionale di musica da camera in Irpinia a cura dell'associazione musicale internazionale “Arturo Toscanini” con la direzione artistica del Maestro Antonella De Vinco.

La rassegna giunta all'importante traguardo della XXX edizione ed iniziata a luglio, fa tappa giovedì 15 settembre alle ore 19,30 nella splendida ed oramai consolidata location dei Giardini Pensili del Castello d'Aquino con un piacevolissimo “Viaggio musicale da Bach a Piazzolla”.

Sarà il “Trio Accord” composto dai maestri Gennaro Minichiello al violino, Giovanna D'Amato al violoncello ed Ezio Testa alla fisarmonica a deliziare il pubblico.

«Un evento di fine estate - afferma il presidente del consiglio comunale, Virginia Pascucci - di grande spessore che sottolinea, ancora una volta, l'importanza che l'amministrazione comunale intende dare alla cultura in tutte le sue espressioni e per far conoscere il nostro castello sempre di più».

L'ente che ha patrocinato l'evento, invita tutta la cittadinanza e coloro i quali vorranno visitare il Castello d'Aquino a partecipare.