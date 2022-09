Buoi "costretti" a trascinare obelisco per la festa. Insorgono gli animalisti Mirabella Eclano. L'Oipa diffida il sindaco Ruggiero. Lui replica: nessun maltrattamento

La Grande Tirata del carro di Mirabella Eclano, manifestazione popolare a carattere religioso che ha luogo ogni anno il terzo sabato di settembre nella cittadina in provincia di Avellino, è diventata oggetto di disputa tra il sindaco del paese, Giancarlo Ruggiero, e l’Oipa, Organizzazione internazionale per la protezione animale. Gli animali, durante la tradizionale festa che si svolge il terzo sabato di settembre, trainano un "obelisco di legno e paglia, alto venticinque metri con un peso di diverse tonnellate", spiegano gli animalisti. Un peso che a loro parere "potrebbe ben essere trainato da un mezzo elettrico, senza sfruttare immotivatamente la forza animale”.

La diffida, presentata anche sulla scorta del principio di tutela degli animali entrato in Costituzione, è stata inviata per conoscenza anche al ministero della Cultura. "Le antiche tradizioni - aggiunge l'Oipa- possono essere preservate senza tuttavia mettere in secondo piano la tutela degli animali”.

Il sindaco Ruggiero spiega : "Ho invitato in comune gli attivisti - spiega Ruggiero - spiegando loro, con il supporto di veterinari della Asl, che i buoi non subiscono maltrattamenti di sorta e, data la distribuzione del peso, gli animali non sono sottoposti che a sforzi più che normali”.