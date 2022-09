I cento anni di Rosaria Ianniciello: "Dio me li ha dati e io me li prendo" L'Irpinia dei centenari nelle aree interne

Gode di buona salute, gioca a carte e mangia con gusto. E' la bella favola di Rosaria Ianniciello da Melito Irpino in provincia di Avellino. Un secolo di vita, fatto di sacrifici, amore per la propria famiglia e umiltà. "Dio me li ha dati e io me li prendo e lo ringrazio."

A festeggiarla in contrada Difesa Grande, fazzoletto di terra al confine tra Grottaminarda e Bonito, parenti ed amici. E' stato il sindaco di Melito Irpino Michele Spinazzola ad omaggiarla di una targa e un fascio di rose, insieme all'assessore Doralda Petrillo del comune di Grottaminarda, paese natio della dolce centenaria. Una festa nel segno della semplicità come è nello stile di nonna Rosaria.

Emozionati i due figli Salvatore e Mario, quest'ultimo, giunto appositamente dalla Germania: "Per una mamma questo ed altro. E' stata la nostra guida e lo è tutt'oggi. I valori che ci ha trasmesso sono oggi la nostra forza. Ha fatto tanto bene nella sua vita. Per noi è una piccola Madre Teresa. Spetta a noi trasmettere i suoi insegnamenti.