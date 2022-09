Mancano gli uomini e la statua dell'addolorata non viene portata in processione E' accaduto incredibilmente in Irpinia

E' rimasta in chiesa, sola e avvolta dal suo mantello nero, con il volto ancora più triste e sofferente non avendo potuto partecipare come ogni anno alla tradizionale processione lungo le strade del paese.

E' una storia che ha dell'incredibile e per certi versi dell'assurdo. Niente uomini disposti a portare a spalla, la statua della madonna dell'Addolorata.

E' accaduto a Melito Irpino nella chiesa di Sant'Egidio in piazza della Repubblica per la prima volta forse nella storia di questa comunità. "Si è preferito restare davanti ad un bar - ci fa notare una donna - piuttosto che partecipare alla processione. Adulti e giovani, non hanno ritenuto prendere parte all'evento. Ed è un fatto gravissimo, è la fede che si sta perdendo sempre di più, che brutto mondo."

Per l'intera comunità melitese una pagina bruttissima. E c'è chi ha pianto dopo l'amara e inevitabile decisione. Domenica scorsa, stando al racconto di più persone il parroco don Rocco Mansueto aveva lanciato un invito e appello a partecipare all'evento, caduto purtroppo a quanto pare nel vuoto. Non c'è stato verso, le forze necessarie, non sono arrivate. La processione si è svolta ugualmente portando solo il crocifisso, ma la tristezza è stata enorme. Molti anziani in lacrime, sono rimasti impotenti ed increduli. "